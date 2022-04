Covid: nessun decesso e nessun ricovero al San Pio Ma restano ancora tanti i nuovi casi: 428 in 24 ore

Giornata tranquilla al San Pio sul fronte covid dopo quella di sabato che ha visto ben 4 decessi nei reparti del nosocomio sannita dedicati alla cura del coronavirus.

Nessun nuovo ricovero, due dimissioni e due pazienti che si sono negativizzati e pur restando ricoverati sono stati trasferiti in altri reparti.

Così passano da 56 a 52 i pazienti ricoverati al San Pio per le complicanze del covid, con zero pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Zero, per fortuna, anche i decessi.

Tuttavia continua a essere alto il numero di nuovi contagi nel Sannio: 428 le nuove infezioni registrate nel Sannio.