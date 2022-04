Settimana Santa, le celebrazioni a Benevento Venerdì torna l'attesa processione del Cristo Morto

Con la celebrazione di ieri, per la domenica delle Palme, si è aperta la settimana dedicata al cammino verso la Pasqua che sarà animata da numerosi eventi promossi dall'Arcidiocesi di Benevento con le parrocchie del centro storico.

Domani (12 aprile) si celebra la Giornata della Misericordia nella Basilica Cattedrale con confessioni dalle 9.30 alle 12 e dalle 17 alle 20 e momenti di preghiera e adorazione. Nel giorno del mercoledì Santo (il 13 aprile) alle ore 19 in Cattedrale si vivrà l'importante momento della Santa Messa del Crisma celebrata dall'Arcivescovo Felice Accrocca e concelebrata da tutti i sacerdoti dell'Arcidiocesi. Una celebrazione animata dal Coro della Cattedrale.

Giovedì 14 aprile per la celebrazione del Giovedì Santo alle 19 in Cattedrale è prevista la Messa in Coena Domini, animata dai cori, dagli adolescenti e dai giovani dell'Azione Cattolica e dell'Agesci delle Parrocchie di Santa Maria della Verità e Santa Sofia.

Nel giorno del Venerdì Santo torna la celebrazione della Passione del Signore alle 19 in Cattedrale seguita dalla processione di Gesù Morto. Un momento atteso che torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da covid19.

Sabato santo prevista, ancora presso la Cattedrale, la Veglia pasquale nella notte Santa dalle ore 21. Nel giorno di Pasqua le parrocchie si alterneranno in un ricco calendario di messe previste: alle 8.30 e alle 10 a Santa Maria della Verità, alle 9, alle 11 e alle 19 in Santa Sofia, alle 9 e alle 19 in Cattedrale che alle 11 ospiterà anche la Messa celebrata dall'Arcivescovo Felice Accrocca e animata dal Coro della Cattedrale. Celebrazione in Cattedrale anche alle 12 animata dai cori, dagli adolescenti e dai giovani dell'Azione Cattolica e dell'Agesci delle Parrocchie di Santa Maria della Verità e Santa Sofia e con le comunità parrocchiali del Centro Storico.