Ascierto a Sant'Agata, parte la skin cancer unit del Pascale L'oncologo nel Sannio: pronti ad una nuova sfida, servirà anche a ridurre i tempi di attesa

"Eccoci qua! Pronti ad incominciare quest’altra sfida. È un ritorno alle origini per la rivalutazione del territorio portando la nostra competenza per incrementare le possibilità di cura per i pazienti che ce lo chiedono. È un modo anche per ridurre i tempi di attesa e per collaborare con altri enti della nostra Regione come auspicato dal decreto regionale sulla rete oncologica".

Così l'oncologo Paolo Ascierto ha commentato il via alle attività della Skin Cancer Unit che ha aperto i battenti questa mattina all'ospedale Sant'Alfonso dei Liguori di Sant'Agata de Goti.

Un progetto realizzato con il dipartimento Melanoma e Immunoterapia dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale", per attività di diagnostica e trattamenti della pelle. In questa primissima fase l’attività riguarderà solo visite di prevenzione e interventi chirurgici.