Processione Cristo morto a Benevento. Obbligatorio indossare la mascherina Ordinanza del sindaco Clemente Mastella. Ecco il dispositivo per il traffico con chiusure e divieti

Sì alla processione del venerdì santo, ma solo con le mascherine. Lo impone l'ordinanza emessa dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, inviata a mezzo pec anche in Curia, oltre che al Prefetto, al Questore, al comandante della Polizia Locale e a quello dei Carabinieri. Misura, quella adottata dal primo cittadino di Benevento, emanata a causa del continuo aumento dei casi covid e delle nuove varianti. "Avvisata la necessità - scrive Mastella -, di prevenire e contenere l'epidemia per evitare il ritorno al periodo con vittime e ospedali in affanno; di ridurre il più possibile i motivi per la diffusione del virus Covid-19; di adottare ogni utile provvedimento al fine di tutelare la salute pubblica, e consentire lo svolgimento della Processione di Cristo Morto che raccoglie notevole seguito nella popolazione cittadina, in piena sicurezza sanitaria; Visto il Tuel 267/2000", si legge nel provvedimento, il sindaco "ordina l'utilizzo, di idonei dispositivi dpi (mascherine) da parte di tutti i partecipanti alla 'Processione di Cristo Morto' che si svolgerà venerdì 15 aprile 2022 dalle 20. "A tutti - conclude Mastella - è richiesta attenzione e cautela; l'utilizzo di dpi, lungo tutto il percorso della Processione e per tutta la durata della stessa".

Per la processione di Cristo morto, il Comune di Benevento ha varato anche il dispositivo per regolare traffico e sosta nelle zone toccate dalla processione: istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva "rimozione coatta" dalle 17 di venerdì prossimo a fine processione sul seguente percorso: C.so Garibaldi, Piazza IV Novembre, Viale Dei Rettori, via Del Pomerio, via E Goduti e piazza Duomo. Inoltre stop al traffico dalle 20 al passaggio della processione o non appena se ne presenti la necessità, del 15/04/2022 a fine processione sul seguente percorso: corso Garibaldi, piazza IV Novembre, Viale Dei Rettori, via Del Pomerio, via E. Goduti e piazza Duomo. Restano esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso e di emergenza.