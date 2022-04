Violazione obbligo vaccinale anticovid, arrivano le sanzioni Notificate dall'agenzia delle entrate, l'Asl spiega il procedimento

L'agenzia delle entrate sta comunicando le sanzioni ai cittadini che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale.

E l'Asl di Benevento avvisa: "I cittadini che hanno ricevuto comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate per non aver rispettato l’obbligo di vaccinazione, ed hanno necessità di contattare l’ASL per comunicare o ricevere eventuale certificazione che giustifichi il differimento del vaccino o l'esenzione dalla profilassi anti-Covid, possono scrivere a questo indirizzo di posta elettronica: obbligovaccinale@aslbenevento1.it

indicando nella mail: il proprio codice fiscale e il codice identificativo della comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate".