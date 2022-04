Covid, al San Pio sette ricoveri in 24 ore. Ianniello: mascherina fondamentale Il presidente dell'ordine dei medici di Benevento: "Variante molto contagiosa, rispettare le norme"

Sette nuovi ricoveri ed appena una dimissione. Questo quanto emerso dal bollettino quotidiano dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento e in particolare dai reparti dedicati alla cura del coronavirus. Continuano, dunque, ad aumentare le persone costrette a ricorrere alle cure ospedaliere . Sono ora sessanta i pazienti all'interno del padiglione Santa Teresa dove, per fortuna, non si registrano vittime dopo i numeri importanti dei giorni scorsi quando a perdere la vita sono state purtroppo una serie di anziani. Sono due i bimbi attualmente ricoverati in terapia intensiva neonatale perchè nati positivi. Quattordici, invece, i pazienti nel reparto di terapia sub intensiva di Pneumologia; 23 i letti occupati in Malattie infettive, 19 in Medicina interna e due persone trattenute nell'area di isolamento covid annessa al Pronto Soccorso del San Pio.

In generale, i pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna nei reparti del nosocomio sannita ammontano sono 451 su complessivi 1.954 trattati (sospetti 235 e accertati 1.719) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.112.

“Questa variante è molto contagiosa ed è per questo che si stanno registrando tanti casi” ha spiegato il presidente dell'ordine dei medici di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello che però tiene a precisare: “L'attenuazione delle normative contro il contagio non deve in alcun modo significare un libera tutti. Bisogna stare invece sempre attenti e indossare le mascherine sia al chiuso ma anche all'aperto nei luoghi affollati”.

Secondo il numero uno dei dell'ordine dei medici sanniti “i decessi stanno riguardando per lo più persone anziane con più problemi che vengono ricoverate anche per altre patologie e risultano poi positive al Covid che ovviamente va ad influire su un quadro clinico già precario”.

Il dottore Ianniello rinnova poi l'invito “a fare la dose booster. Tra poco si partirà con la quarta dose per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e le persone ad altissimo rischio. Attendiamo le indicazioni del ministero ma resta fondamentale indossare la mascherina e rispettare le altre norme anticontagio più banali come una corretta igiene delle mani”.