Un sorriso per i più piccoli, uova e giochi per i bambini Domani la proposta del centro Beneattivi e CesarePozzo

Il Centro Beneattivi della Proloco Samnium di Benevento rappresentata dal presidente Giuseppe Petito e la Società di mutuo soccorso CesarePozzo rappresentata dalla Presidente Regionale Rosalba Lasorella organizzano con la collaborazione del Comune di Benevento la manifestazione per gli auguri di Pasqua per i bambini “Un Sorriso per i più piccoli”. Il progetto è promosso su scala nazionale. La Mutua sanitaria Cesare Pozzo, la Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità, il Coordinamento Giovani e il Coordinamento Donne Cesare Pozzo hanno l’obiettivo di offrire un dono ai bambini a carattere Nazionale e a Benevento mediante il Centro BeneAttivi della Proloco Samnium di Benevento.

L'appuntamento è in programma domani presso Il piccolo teatro Libertà di via Santa Colomba adiacente al Comando Polizia Municipale. All’incontro i bambini saranno accolti con animazione e giochi per regalare un momento di gioia e auguri Pasquali, infine a tutti i bambini sarà donato un uovo di Pasqua dell’Azienda Cittadina “Torrone del Sannio” offerti dalla Cesarepozzo.

La Proloco di Benevento con lo scambio delle uova vuole trasmettere una forma perfetta che racchiude una nuova vita: l'uovo è un simbolo importante della Pasqua, in tutto il mondo. Da sempre le uova sono il simbolo della vita che nasce, ma anche del mistero, quasi della sacralità è il simbolo del lutto per la perdita, ma è anche la speranza per una nuova rinascita e pace che mai come in questo periodo è necessaria. Alla manifestazione sarà presente oltre al Presidente Provinciale CesarePozzo Genesio De Luca anche il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.