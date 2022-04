Processione Cristo Morto: sosta vietata e auto a rischio rimozione. Ecco dove Emanato il dispositivo traffico per Benevento in occasione della tradizione religiosa

In occasione della tradizionale Processione di Cristo Morto, in programma venerdì 15 aprile a partire dalle ore 20, sarà in vigore il seguente dispositivo di traffico:

istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” dalle ore 17 del 15/04/2022 a fine processione sul seguente percorso: corso Garibaldi, piazza IV Novembre, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Ennio Goduti e piazza Duomo;

chiusura al traffico dalle ore 20 del 15/04/2022 alla fine della processione, o non appena se ne presenti la necessità, del seguente percorso: corso Garibaldi, piazza IV Novembre, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Ennio Goduti e piazza Duomo.

Pertanto si invitano i cittadini al rigoroso rispetto del dispositivo al fine di non incorrere in sanzioni o nella rimozione coatta dei mezzi. Si ricorda, inoltre, che ai partecipanti alla processione è fatto obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione (mascherine)