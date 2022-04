Pensionato di Benevento muore nei reparti covid del San Pio Altro paziente che si era negativizzato è deceduto per un'altra patologia. Scendono a 54 i ricoveri

Sale a 452 il numero dei pazienti deceduti nei reparti covid del San Pio di Benevento. A perdere la vita un 68enne di Benevento che era ricoverato in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano dunque a 452 su complessivi 1.956 trattati (sospetti 236 e accertati 1.720) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.117. numero, quest'ultimo, in crescita anche grazie alle cinque dimissioni avvenute questa mattina. Passano da 60 a 54 i pazienti attualmente ricoverati nella struttura sanitaria sannita. Due i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Un paziente sannita, segnalato nel bollettino di ieri in Medicina Interna Covid, dopo essersi negativizzato, come acclarato da molteplici tamponi, è deceduto per altra patologia.

Uno dei pazienti sanniti, segnalato sempre nella giornata di martedì, in Area Isolamento Covid Dedicata al pronto soccorso, non è stato più ricoverato in Area Covid dopo una verifica della negatività. Dimessi entrambi i piccoli pazienti dalla terapia intensiva neonatale. Restano 12 le persone ricoverate in sub intensiva, 23 in Malattie infettive, 16 in Medicina interna e tre ancora in attesa dell'esito dle tampone definitivo nell'area covid annessa al Pronto Soccorso.