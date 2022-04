L'arcivescovo Accrocca: "Non lasciamoci vincere: non rendiamo vana la sua croce" La lettera di Pasqua alla Diocesi di Benevento

Di seguito il testo della lettera di Pasqua alla Diocesi di Benevento a firma dell'Arcivescovo Felice Accrocca. Domani sera, venerdì santo, alle 19 in cattedrale avrà luogo la celebrazione della Passione e Morte del Signore, quindi – dopo la celebrazione, alle 20 circa, – dalla cattedrale partirà la processione di Gesù morto, a cui si potrà partecipare osservando le norme anticontagio.

Alla Chiesa di Dio che è in Benevento

Carissimi,

viviamo giorni difficili: potrebbero travolgerci tristezza e disperazione, o prevalere – per alcuni forma estrema di autodifesa – l’indifferenza, l’insofferenza, il sentirsi minacciati dal timore che il dolore altrui possa recare disturbo alla nostra esistenza gravata già da altri problemi. Ebbene, il Cristo è venuto a condividere le nostre sofferenze, a prendere su di sé i nostri dolori (Is 53,4): dalle sue piaghe siamo stati guariti (1Pt 2,24). Non lasciamoci vincere: non rendiamo vana la sua croce (1Cor 1,17); torniamo a Lui, pastore e guardiano delle anime nostre (1Pt 2,25), seminando il bene intorno a noi, dispensando anche solo un sorriso, che non costa nulla a chi lo dà, ma tanto bene fa a chi lo riceve!

Dobbiamo perciò “sminare” in primo luogo i cuori, altrimenti saremo sempre pronti a esplodere. Dobbiamo quindi lottare perché siano colmati i grandi squilibri economici e impegnarci a fondo contro la macchina bellica e l’industria – purtroppo sempre fiorente – delle armi, ma dobbiamo comprendere pure che molte piccole o grandi tensioni covano innanzitutto dentro di noi, in tante frustrazioni mai superate, in insoddisfazioni che finiscono per rovesciarsi sugli altri, minando in tal modo la serenità dei nostri rapporti quotidiani.

È vero infatti che se non c’è pace tra noi, molto spesso è perché non c’è pace dentro di noi. Il Cristo crocifisso e risorto, l’Alfa e l’Omega, Colui che è, che era e che viene (Ap 1,8), ci aiuti a rinascere, a portare al mondo la sua speranza e la sua gioia, a donare a tutti un sorriso.

Auguro a tutti voi una Pasqua santa e serena e di vero cuore vi benedico.

† Felice vescovo