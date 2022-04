Covid, 87enne di Cerreto muore al San Pio dove si registrano altri sei ricoveri E' la 453esima vittima nei reparti dedicati alla cura del coronavirus. Quattro le persone dimesse

E' un 87enne di Cerreto Sannita, ricoverato da pochi giorni nel reparto di Medicina interna l'ennesima vittima registrata all'interno dei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove peraltro, nelle ultime 24 ore, sono state ricoverate altre sei persone.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti nella struttura sanitaria sannita salgono dunque a 453 su complessivi 1.962 trattati (sospetti n. 236 e accertati n. 1.726) dal mese di febbraio di due anni fa presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono diventati 1.119 anche grazie alle quattro dimissioni registrate nella mattinata di oggi.

Due dei tre pazienti sanniti, segnalati nel bollettino di ieri in Area Isolamento Covid dedicata al Pronto Soccorso non sono stati più ricoverati in Area Covid, ma dimessi ed inviati in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni.

Sono 53 attualmente le persone ricoverate. Di queste 39 sono sannite, 14 arrivano da fuori provincia. Ancora un neonato nell'area covid della terapia intensiva neonatale, 12 invece i letti occupati in terapia sub intensiva, 23 in Malattie infettive, 15 in Medicina interna e due pazienti sono invece in attesa nell'area dedicata alle cure per il coronavirus del Pronto Soccorso del Rummo.