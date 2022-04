Scuola. Accordo Istituto 'Alberti' e Ordine dei Consulenti del Lavoro Condividere la progettazione di percorsi volti a favorire negli studenti la cultura del lavoro

Un altro importante passo verso un’integrazione sempre più fattiva tra il mondo della scuola e quello del lavoro è stato compiuto dall’Istituto di Istruzione Secondaria “G. Alberti” di Benevento. In data 22 ottobre 2021 L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento (ODCEC) deliberava un protocollo d’intesa con l’Istituto al fine di realizzare progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e stage per studenti iscritti al secondo biennio e all’ultimo anno dell’istituzione scolastica. A pochi mesi di distanza, l’Alberti sigla un nuovo accordo, questa volta con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che ha come oggetto ancora progetti PCTO, attraverso cui le parti si impegnano a condividere la progettazione di percorsi volti a favorire negli studenti la cultura del lavoro, con attività di reciproco scambio tra l’istituzione scolastica e i professionisti iscritti all’Ordine, al fine di assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nei campi professionali di riferimento.

Ssempre in relazione ai già menzionati progetti PCTO, l’Istituto e l’Associazione ANACI di Benevento, lo scorso 18 marzo, hanno sottoscritto una convenzione per lo svolgimento di un corso di formazione, dalla durata di tre anni, per la professione di Amministratore di Condominio, rivolto agli alunni della classe terza dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing.

L’attività di formazione, iniziata nel mese di marzo del corrente anno scolastico, nella sede dell’Istituto Centrale e Succursale, prevede lo svolgimento di 60 ore di lezioni, distribuite nel corso del triennio, in orario curriculare, erogate da esperti designati dall’Associazione insieme alle docenti di economia aziendale e di diritto dell’indirizzo AFM, che seguiranno gli studenti per fornire loro requisiti e competenze necessari all’esercizio della suddetta professione anche alla luce delle nuove normative.

Al termine del percorso formativo, gli studenti, dopo aver sostenuto gli esami di Stato, sosterranno un’ulteriore prova che, una volta superata, consentirà loro di ottenere un patentino che gli permetterà di esercitare la professione di Amministratore di Condominio.