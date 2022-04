Nei reparti covid del San Pio ancora due vittime: un 81enne e una 66enne Si tratta di un uomo di Torrecuso e una donna di Cervinara ricoverati nella struttura ospedaliera

Ancora due vittime all'interno dei reparti covid del San Pio di Benevento. A perdere la vita, un 81enne di Torrecuso ed una 66enne di Cervinara. Entrambi erano ricoverati nella struttura sanitaria San Pio da alcuni giorni e purtroppo non ce l'hanno fatta a superare la malattia. Sale a 54 il numero totale delle persone ricoverate al Rummo di Benevento, nonostante una dimissione. Quattro i nuovi pazienti che nelle ultime ore sono stati costretti a raggiungere il pronto soccorso. Non trascorre giorno, purtroppo, che non si registrano decessi nei reparti dedicati al coronavirus. Resta un solo bimbo ricoverato nella Terapia intensiva neonatale, sale invece a 15 il numero delle persone costrette in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia. Restano 23 i letti occupati in Malattie infettive, 12 in Medicina interna e 3 in area isolamento covid annesso al Pronto Soccorso.

Uno dei due pazienti sanniti, segnalati nel bollettino di ieri in Area isolamento Covid del Pronto Soccorso non è stato più ricoverato ma dimesso ed inviato in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 455 su complessivi 1.967 trattati (sospetti n. 236 e accertati n. 1.731) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.120.