Funzione pubblica Medici Cgil chiede incontro con i vertici del Fatebenefratelli Sanità. Il sindacato torna a chiedere la convocazione

La Cgil di Benevento con una nota inviata alle direzioni amministrative, sanitaria e centrale dell'Ospedale Fatebenefratelli torna a chiedere la convocazione del personale medico della struttura ospedaliera del rione ferrovia di Benevento.

Con la missiva, a firma del Segretario generale Cgil di Benevento, Raffa e del coordinatore medici Sanità privata, Morelli e dalle Rsa medici del Fatebenefratelli, inviata per conoscenza anche al Prefetto, al direttore generale dell'Asl e del sindaco Mastella, il sindacato chiede di essere convocato per discutere delle problematiche che interessano il personale medico della struttura ospedaliera di Benevento, in particolare discutere “dei carichi di lavoro e della carenza di personale medico che riportano riverberi negativi sui servizi sanitari erogati e sul benessere organizzativo aziendale. I 15 medici dipendenti della struttura di Benevento, che hanno aderito alla Funzione Pubblica Medici CGIL hanno richiesto un incontro in merito alle già menzionate problematiche”.

La Cgil ausica quindi “che l’azienda convochi la rappresentanza medica al fine di garantire il buon andamento dei servizi alla salute pubblica rammentando che il mancato confronto, oltre ad avere ricadute sull’organizzazione dei servizi e sul lavoro, creerebbe criticità sul sistema dei servizi sanitari ospedalieri della provincia garantiti anche dalla struttura ospedaliera del FBF di Benevento”.