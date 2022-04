Pasqua, gli auguri di Accrocca. "Si trovi il tempo di un'opera buona" La guida della chiesa di Benevento si rivolge alla diocesi

“Resti per noi e nella nostra vita lo spazio per un sorriso agli altri, per un’opera buona, per una visita ad una persona sola. Ecco, il Cristo che muore per noi e per noi risorge, che vince la morte, ci aiuti a uccidere la tristezza, porti sulle nostre labbra un sorriso, che non costa nulla dare e fa tanto a chi lo riceve”.

E' il cuore del messaggio dell'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, ai fedeli per la Pasqua.