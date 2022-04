Covid, al San Pio di Benevento tre nuovi ricoveri e due dimissioni Quindici i pazienti ancora in terapia sub intensiva. 55 i degenti totali attualmente ricoverati

Non si registrano vittime, per fortuna, nelle ultime 24 ore all'interno dei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio dove ieri, invece, avevano perso la vita due persone.

Allo stato, dunque, nessuna brutta notizia dal padiglione Santa Teresa dle Rummo di Benevento dove, però, si continuano a registrare ricoveri di persone positive al virus con problemi che richiedono l'ospedalizzazione. Tre i nuovi ricoveri che fanno salire a 55 il numero totale dei letti occupati nonostante le due dimissioni e un paziente che si trovava in medicina interna Covid e si è negativizzato ed è stato quindi trasferito nel reparto per le degenze ordinarie. Resta un solo bimbo ricoverato in Terapia intensiva neonatale Covid, 15 i pazienti in condizioni preoccupanti in sub intensiva del reparto di Pneumologia; 24 i degenti in Malattie infettive e 11 in medicina interna. Sono infine 4 le persone in attesa dell'esito del tampone definitivo all'interno dell'area covid del Pronto Soccorso. Quaranta i pazienti totali della provincia di Benevento, quindici le persone ricoverate in area Covid provenienti da altre province. Resta, dunque, fermo a 455 il numero delle persone che hanno perso la vita al San Pio nei due anni e due mesi contrassegnati dalla drammatica pandemia. Sale il numero dei guariti che ad oggi si è assestato a 1.122.

L’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in oggi 426 tamponi, dei quali 260 risultati positivi.