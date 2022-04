Pasqua, in Cattedrale a Benevento la messa con monsignor Accrocca Prime celebrazioni con meno restrizioni dopo due anni di pandemia

Dopo due anni in pandemia prima Pasqua con meno restrizioni. Diverse le iniziative religiose promosse anche nel Sannio, con le processioni che sono tornate anche in questo caso dopo un lungo periodo di stop. E questa mattina fedeli in Cattedrale nel capoluogo sannita per la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca.

Così l'arcivescovo Accrocca: "La Pasqua del Cristo ci aiuti a rinascere, per fare della propria vita un dono per Dio e un dono per gli altri. Possa la Pasqua tradursi nella nostra vita di tutti i giorni".

Celebrazioni che è possibile seguire in diretta su Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre.