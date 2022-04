San Pio, nei reparti covid due dimissioni e un ricovero nel giorno di Pasqua Sono 40 i sanniti in degenza positivi al virus, 13 provenienti da fuori provincia

Nel giorno di Pasqua il virus sembra concedere un tregua almeno sul fronte dei decessi nei reparti covid del San Pio di Benevento. Nell'ultimo bollettino dell'azienda ospedaliera infatti non si registrano decessi, ma due nuove dimissioni e un solo ingresso. Scende da 54 a 53 il dato dei posti letto occupati nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus, resta vuoto il reparto di terapia intensiva ed anche quello di terapia intensiva neonatale covid dedicata. Mentre sono 15 i ricoveri in pneumologia sub-intensiva, 24 a malattie infettive e 12 a medicina interna. Due al momento i pazienti in degenza nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso.

Dall'ospedale viene inoltre precisato che u"no dei due pazienti di altra provincia, segnalati nel bollettino di ieri in Area Isolamento Covid Dedicata P.S., non è stato più ricoverato in Area Covid, ma dimesso ed inviato in isolamento fiduciario presso la propria abitazione".