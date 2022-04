Pasqua, Mastella: "Nostro dovere perseguire la Pace" Il messaggio del sindaco di Benevento rivolto a "governanti e popoli"

Dal mondo delle istituzioni alla chiesa, dalle associazioni al volontariato si moltiplicano i messaggi di Pace nel giorno di Pasqua. Nella prima domenica pasquale con le restrizioni vissute negli ultimi due anni ormai allentate, anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivolto sui social i suoi auguri di Buona Pasqua ai residenti del capoluogo sannita e quanti sono tornati in città proprio per trascorre le festività in famiglia: “A tutte le persone che vivono nella nostra città, a chi oggi è ritornato, i miei auguri di pace. I tempi sembrano non coincidere con la nostra speranza di pace – ha scritto il primo cittadino di Benevento - ma abbiamo il dovere morale di perseguirla. Tutti: governanti e popoli”.