Agricoltura innovativa e sostenibile, incontro a Palazzo Paolo V

sostenibile. Se ne parlerà a Benevento mercoledì (20 aprile), dalle ore 10:30, nella sala convegni di Palazzo Paolo V coi riflettori puntati sullo stato di avanzamento dei progetti Bio&Bio ed AL.TA. Qualità Sviluppo locale, miglioramento della produttività e sostenibilità dell’agricoltura nelle aree interne montane e collinari, innovazione e tipicità sono le prerogative di questi due importanti progetti che una rete integrata tra enti pubblici e privati stanno portando avanti.

Bio & Bio sta per valorizzazione della biodiversità cerealicola in regime biologico ed ha come obiettivo quello

di riportare competitività alle aziende agricole di montagna e di alta collina attraverso la valorizzazione

dell’agro-biodiversità cerealicola grazie alla coltivazione in biologico, tenendo anche conto dell’esistenza di

una crescente domanda, attualmente soddisfatta da produzioni fuori regione ed estere, da parte

dell’industria di prima trasformazione locale Al.TA. qualità è l’acronimo di alimentazione animale a base di Cephalaria Joppensise per il miglioramento qualitativo del latte vaccino e dei prodotti trasformati. L’obiettivo di questo altro progetto è l'inserimento di questa nuova specie negli ordinamenti produttivi delle aziende agricole ad indirizzo foraggero-zootecnico in sostituzione dei foraggi a ciclo autunno-vernino, quali per esempio il loietto, rispetto al quale la Cephalaria mostra una maggiore duttilità del ciclo, consentendo anche semine posticipate (Gennaio e Marzo) rispetto a quelle ordinarie. Ovviamente, oltre al raggiungimento di rese elevate (superiori a quelle del loietto), si prevede che l’impiego della Cephalaria permetterà di ottenere un foraggio di elevata qualità da inserire nella razione alimentare dei bovini da latte a vantaggio anche degli stessi prodotti trasformati.

I progetti voluti nei territori dei GAL Tammaro e Titerno e patrocinati dagli stessi sono stati sviluppati e si stanno realizzando grazie ad un partenariato composto dal mondo dell’università ed in maniera specifica quello del Dipartimento di Agraria di UNINA e di importanti aziende agricole zootecniche del territorio. L’evento di Mercoledì 20 Aprile è un format per discutere e mostrare lo stato di avanzamento di questi progetti e prevede un convegno dibattito alle 10:30 presso la sala convegni di Palazzo Paolo V nel centro di Benevento e nel pomeriggio Esperienze in Campo dove ci sarà prima una degustazione di prodotti tipici dei territori del GAL e connessi ai due progetti e poi visite ai campi e verifiche dello stato di crescita delle colture. A discutere ed a divulgare sulle varie attività il comitato tecnico scientifico ed alcuni rappresentanti delle aziende coinvolte.