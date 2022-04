Rosa: "Via a massiccia campagna di disinfezione nei centri urbani sanniti" Secondo trattamento di disinfezione dell'Asl di Benevento

L'Assessore Rosa informa che da oggi partirà la campagna di disinfezione Asl nei centri sanniti: " Parte oggi il secondo trattamento di disinfezione, che interesserà tutta l'area urbana dei Comuni afferenti all'Asl di Benevento, come da programmazione della profilassi integrativa per la prevenzione delle malattie infettive e diffusive, attuata dall'Azienda Sanitaria.

La disinfezione riguarderà, in particolare, la viabilità urbana e gli edifici pubblici e privati sul fronte della stessa, fino ad un’altezza di circa 2,5-3 mt., e le aree di maggiore frequentazione, quali giardini, aree mercatali, aree esterne di uffici postali, di uffici comunali, di strutture amministrative e sanitarie dell’A.S.L., di scuole, centri vaccinali e altro".