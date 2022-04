Rifiuti, domani il convegno al Museo del Sannio Focus sul metodo tariffario e regolazione della qualità

“Il Metodo Tariffario di Arera e la regolazione della qualità nel settore Rifiuti”. E' il titolo del convegno che si terrà domani, mercoledì 20 aprile, presso l’auditorium "Gianni Vergineo" del Museo del Sannio di Benevento, organizzato da Ato Rifiuti di Benevento e Assoambiente (Associazione Imprese Servizi Ambientali ed Economia Circolare) con il patrocinio dell’amministrazione provinciale e la partecipazione delle aziende locali del settore tra cui l’azienda Lavorgna.

“L’incontro ha l’intento di analizzare le innovazioni in materia di regolazione Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – spiegano gli organizzatori - per una più attenta gestione dei rifiuti urbani e per puntare l’attenzione sugli impatti amministrativi, gestionali ed economici che ne deriveranno per i comuni al fine di far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale”.

All'evento sono previsti gli interventi del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, Nino Lombardi, presidente amministrazione provinciale di Benevento, Pasquale Iacovella, Presidente Ato Rifiuti Benevento, introduzioni di Luca Tosto, Assoambiente, Ferdinando Di Mezza,

Consigliere Assoambiente. Intervengono inoltre Giovanni Caucci, Partner Agenia - Esperto di regolazione industriale e tariffaria del settore Rifiuti e dei settori regolati, Andrea Ferri, responsabile finanza locale Anci/Ifel, conclusioni di Lorenzo Bardelli, Direttore Ambiente e Servizi Idrici Arera e Chicco Testa, Presidente Assoambiente.