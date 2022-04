Ambito B1, istanze di adesione Piano di zona fino al 26 aprile Coppola: ampliare tempi per consentire fondamentale momento di incontro-confronto pubblico privato

L’assessora alle Politiche Sociali nonché presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1, Carmen Coppola, rende noto che è stato differito il termine per aderire al percorso di concertazione e programmazione condivisa del Piano di Zona 2021-2023 dell’Ambito B1.

“La natura programmatica del Piano di Zona – spiega l’assessora Coppola – suggerisce di ampliare i tempi per consentire un fondamentale momento di incontro-confronto tra soggetti pubblici e privati che rappresentano interessi ed esigenze diverse, per definire strategie su obiettivi tanto sensibili. Invitiamo i soggetti interessati a inviare proposte, suggerimenti e idee relative alla redazione del nostro nuovo Piano Sociale di Zona all’indirizzo

pszambito1@pec.comunebn.it entro e non oltre le ore 10 del 26 aprile. Il percorso avviato si inserisce nel solco della necessaria interlocuzione tra soggetti pubblici e privati, corresponsabili nella diversità di posizioni”. Per tutte le informazioni, si rinvia al sito dell’Ambito B1.