Racket e usura, Morcone a Benevento: "Denunciate e fidatevi dello Stato" In piazza Castello la tappa sannita della campagna della Legalità promossa dalla Regione Campania

“Fidatevi dello Stato, fidatevi delle istituzioni, delle forze di polizia”. Così l'assessore regionale Mario Morcone intervenuto questa mattina a Benevento per la campagna della legalità promossa dalla Regione Campania per “sensibilizzare e informare i cittadini sui problemi di usura e racket”. Il secondo appuntamento del tour che ieri ha fatto tappa ad Avellino, a Benevento ha visto l'allestimento in piazza Castello di “corner informativi mobili”, realizzati con l’ausilio di un promotional truck itinerante alla presenza del sindaco Clemente Mastella, del questore Edgardo Giobbi e del presidente dell'associazione Alilacco.

L'occasione per invitare ancora una volta le vittime di racket e usura a denunciare, ma anche per far conoscere gli strumenti messi attualmente disponibili come “accedere al fondo per superare la minaccia del racket, dell'usura è possibile solo denunciando – ha ribadito a margine dell'incontro l'esponente di Palazzo Santa Lucia delegato a Sicurezza e Legalità - fidandosi delle istituzioni e delle associazioni che accompagneranno chi è in difficoltà verso la soluzione o comunque la ripresa di una vita senza angoscia”. E dal Sannio Morcone avverte: “Anche nelle aree interne questi fenomeni vanno contrastati tempestivamente e i cittadini sostenuti e aiutati”, quindi il messaggio: “Da 20 anni c'è il fondo per il rackete e le estorsioni, la denuncia porta ad avere anche in tempi molto rapidi risorse per sfuggire al cappio dell'estorsione ed essere accompagnato nella risalita dell'attività economia e si tratta di risorse a fondo perduto. Diversamente per quanto riguarda l'usura, fenomeno molto più complesso, anche in questo caso il comitato è disponibile ad affidare un mutuo che dovrà essere restituito nel tempo senza interessi per dieci anni”.

E da Amleto Frosi, presidente dell'associazione Alilacco, nuovo invito a denunciare: “Molti spesso perdono anche la casa senza sapere che ci sono delle leggi che possono aiutarli, mentre la denuncia come quando si subisce qualsiasi altro reato serve per uscirne fuori”.

Un appello rinnovato dal sindaco Clemente Mastella intervenuto nel corso dell'iniziativa in piazza Castello insieme al vicesindaco Francesco De Pierro e l'assessore al Bilancio e all'Istruzione, Maria Carmela Serluca.

“Bisogna denunciare il racket quando c'è ed evitare l'usura”, ha ribadito l'ex Ministro della Giustizia che avverte: “Certo lo Stato interviene con motivi di affiancamento a chi è in difficoltà, ma non sempre tutto questo capita. Poi quando ci sono periodi di crisi questi rischi aumentano”.

E per l Questore di Benevento, Edgardo Giobbi, presente per il duplice evento che ha visto la presenza in pizza Castello del tour della polizia di stato 'Una vita da social': "E' la dimostrazione che numerosi settori di intervento vedono compartecipazioni importanti tra Polizia di Stato e Enti regionali". Per "la lotta all'usura fondamentale il partenariato con l'associazionismo".

