Ancora un decesso nei reparti Covid del San Pio: non ce l'ha fatta una 72enne La donna, di Montesarchio, era ricoverata in Malattie infettive nell'Azienda ospedaliera sannita

E' una 72enne di Montesarchio, ricoverata in Malattie infettive, l'ennesima vittima registrata nelle ultime 24 ore nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Ancora decessi, purtroppo, nei reparti dedicati alla cura del Coronavirus nel padiglione Santa Teresa del Rummo.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti odierna ammontano quindi a 461 su complessivi 1.987 trattati (sospetti n. 237 e accertati n. 1750) dal mese di febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti salgono a 1.133.

Quattro guarigioni e tre dimissioni da registrare questa mattina presso il nosocomio Sannita. Tre persone hanno potuto far ritorno a casa, mentre uno dei pazienti sanniti, ricoverato in Medicina Interna Covid, si è negativizzato ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria per la cura di altre patologie.

Un solo nuovo ingresso che fa scendere quindi a 47 il numero dei letti attualmente occupati. Restano 14 i pazienti ancora in condizioni preoccupanti in Terapia sub intensiva di Pneumologia. 19 i letti occupati in Malattie infettive, 12 in Medicina interna, mentre sono due le persone in attesa nell'area covid del Pronto Soccorso.