Vaccinazioni e prevenzione, a maggio massiccia campagna dell'Asl di Benevento Progressioni verticali, premiato management Asl. Volpe: Sono io che ringrazio tutti i collaboratori

Contro il covid i vaccini si sono rivelati un'arma formidabile, esattamente come per tante altre malattie che ancora oggi vanno controllate e prevenute. Ed è per questo, dopo l'ennesima ondata pandemica provocata dal coronavirus, che pian piano si spera possa ora essere declassata ad epidemia, l'Asl di Benevento lancia una campagna informativa sull'utilità delle vaccinazioni per tante altre patologie. Lo ha annunciato questa mattina il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, durante l'incontro con i dipendenti al centro della slezione interna per le progressioni verticali. “Sarà maggio il mese dedicato per le vaccinazioni che vanno fatte per prevenire tanti tumori e tante malattie infettive. Lo faremo – rimarca il numero uno dell'Asl sannita – con una serie di iniziative in tutta la provincia, punti informativi, stand e tanto altro. Ne ho parlato anche con il Prefetto di Benevento che ha accolto favorevolmente questo tipo di iniziativa di informazione e prevenzione”.

Prevenzione che è ormai diventata la parola d'ordine per il management dell'Asl di Benevento che ormai da alcune settimane ha messo in campo il camper per gli screening oncologici, specialmente per le donne ma non solo, che sta toccando numerosi centri della provincia per una diagnosi rapida e veloce. “Rinnovo quotidianamente il mio appello alla prevenzione. C'è il camper, ci sono i nostri mammografi, si ci può recare presso i Distretti per lo screening del colon retto, sono aperti i nostri consultori per lo screening di prevenzione per il tumore del collo dell'utero. Ora – ribadisce il dottore Volpe – a maggio ci dedicheremo alle vaccinazioni”.

Al management dell'Asl di Benevento – presenti, oltre al Dg Volpe, anche il direttore amministrativo Carlo Esposito e direttore sanitario Concetta Conte, un riconoscimento da parte dei lavoratori Asl vincitori delle progressioni verticali. “Sono io a dover ringraziare davvero con il cuore tutti i dipendenti Asl per il lavoro svolto in questi due anni difficili” ha commentato il dottore Volpe che ha poi aggiunto: “Queste progressioni verticali sono le prime di una lunga serie ed abbiamo predisposto anche i contratti per i dirigenti e il personale sanitario una progressione di carriera che mancava da anni. Tutti in questi anni hanno dato dimostrazione di saper lavorare e di essere al fianco di tutta la comunità”.

“Un piccolo momento di gioia per dire grazie a tutto il management dell'Asl di Benevento che si è prodigato. Tutto è partito dal 2021 dopo 15 anni di stop anche a causa del blocco del turn over” ha spiegato la delegata dei vincitori delle progressioni verticali, Sonia Petrucciani che aggiunge: “Ci siamo adoperati affinchè si potesse espletare questa procedura trovando una forte disponibilità da parte dei vertici aziendali. Oggi finalmente le persone che hanno capacità merito, secondo normativa e trasparenza, hanno ottenuto questo riconoscimento. Punto di svolta per la nostra amministrazione”. Progressioni verticali che hanno riguardato 34 dipendenti”.

GUARDA IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA NEL TG REGIONALE DI OTTOCHANNEL 696 TV