Malattie respiratorie, pneumologi e medici di base a confronto Il focus che si svolgerà sabato presso l'ordine dei medici

“Il ruolo dello specialista Pneumologo e del Medico di medicina generale”, il tema al centro dell'incontro che si svolgerà sabato presso la sede dell'ordine dei medici di Benevento. Responsabili scientifici del progetto il professor Mario Del Donno e il dottor Luca Milano, ad aprire i lavori i saluti del presidente Giovanni Pietro Ianniello.

Un focus con numerosi interventi dedicati alle malattie respiratorie. In particolare, durante il corso “verranno affrontati e trattati i criteri razionali di metodologia diagnostica strumentale come la spirometria, test del cammino e polisonnografia”. L'occasione per discutere con esperti del settore di “diagnostica funzionale” e affrontare “il problema della cronicità gestita anzitutto sul territorio – viene precisato dagli organizzatori – soprattutto alla luce del periodo pandemico”.