Domani il primo evento in memoria di Delcogliano e Iermano Gli appuntamenti organizzati dal Coordinamento provinciale di Libera Benevento

Con l'avvicinarsi del quarantennale dell'uccisione di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, il Coordinamento provinciale di Libera Benevento ha predisposto un calendario di appuntamenti che accompagneranno la memoria di quel tragico evento fino al 27 aprile, anniversario della tragedia di via Marina a Napoli.

Nell'ambito di tale calendario, il primo appuntamento è fissato per domani 22 aprile alle ore 18.30 presso l'Orto di Casa Betania, in via Marco da Benevento, dove avrà luogo l'iniziativa “Custodi Attivi: Formazione e Lavoro - Raffaele Delcogliano e i giovani nel mondo del lavoro”. Un momento di incontro con i giovani sul tema del lavoro e della formazione a cura del Progetto Policoro della Diocesi di Benevento in collaborazione con il Forum provinciale dei Giovani, il Fai Giovani, la Cgil di Benevento e Virtus Lab.

L'incontro sarà caratterizzato da momenti di riflessione in plenaria e gruppi di lavoro tematici legati dalla premessa relativa all'intuizione di Raffaele Delcogliano di innovare le politiche per la formazione nell'ambito della Regione Campania e alla necessità di coniugare tale tema sia con le necessità dei giovani che con la salvaguardia del creato.

Per approfondire tali temi prenderanno parte all'iniziativa Fiorella Maria Berruti, dottoressa in Giurisprudenza; Pio Canu, autore del libro “La Cultura del rifiuto” e Luciano Valle, segretario provinciale della Cgil di Benevento. Mario Zotti, animatore di comunità del Progetto Policoro della Diocesi di Benevento, modererà l'incontro.