Costituita la sezione Anpi della Cgil Benevento Associazione dei Partigiani. Bosco nominato presidente

E' stata costituita la sezione ANPI della CGIL di Benevento. Nel Salone “Di Vittorio” della sede provinciale della CGIL di Benevento di via Bianchi, si è tenuta l’assemblea degli iscritti alla CGIL di Benevento che hanno aderito all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia per l’anno 2022, alla presenza del Segretario generale della CGIL di Benevento, Luciano Valle, e del Presidente dell’ANPI di Benevento, Amerigo Ciervo.

La decisione della Segreteria del sindacato di costituire una sezione ANPI è dovuta alla volontà di rendere più visibile il rapporto tra le tematiche dell’antifascismo e del mondo del lavoro, anche nella definizione delle varie iniziative da intraprendere.

Ma è dovuta anche alla convinzione che sia necessario rafforzare l’Associazione dei Partigiani in un periodo in cui assistiamo a forti tentativi di rivalutazione del periodo più buio della storia italiana, quello del regime fascista, e di negare o ridurre quello che produsse. Il tutto mentre vengono organizzate iniziative pubbliche con fascisti dichiarati, che assumono anche i contorni di “spedizioni punitive”, come l’attacco alla sede nazionale della CGIL il 9 ottobre 2021.

La costituzione della nuova sezione ANPI – organizzazione che, come la CGIL, ha prioritari nelle sue regole il bene della pace e la sua costruzione e ricerca - assume maggiore valore nella fase che stiamo vivendo, caratterizzata dalla drammatica guerra in Europa, scatenata dalla invasione russa dell’Ucraina, e, in Italia, dagli attacchi all’Anpi palesemente strumentali.

L’assemblea ha eletto gli organismi responsabili del funzionamento della sezione: il Comitato di sezione (composto da Mirella Bocchicchio, Angelo Bosco, Egidio Cavalluzzo, Laura Febbraro, Angelo Franzese, Rita Marinaro, Maria Rosaria Martone, Antonio Tizzani, Giuseppe Vassallo) e il Collegio dei Revisori dei conti (composto da Chiara Beatrice, Orazio Forgione, Massimo Mastroianni, Bruno Porrazzo).

Successivamente, Il Comitato di sezione ha eletto come presidente Angelo Bosco, da tempo iscritto all’Anpi fin dalla costituzione a Benevento, componente del Comitato provinciale e, attualmente, componente della Commissione di garanzia dell’Anpi Benevento, e con esperienza come dirigente della CGIL, alla quale è iscritto sin dall’inizio del suo lavoro da docente.