Differenziata, nelle scuole arriva il gioco in realtà virtuale aumentata A Benevento Asia e Comune puntano su progetto innovativi di educazione ambientale

Un gioco che attraverso la realtà virtuale aumentata insegna ai bambini ad effettuare una corretta differenziata. Il Comune di Benevento e Asia puntano sull'ambiente. E' stato presentato questa mattina all'istituto comprensivo 'Sant'Angelo a Sasso' un 'Digital Gaming School'.

Un gioco che attraverso la realtà virtuale aumentata ed il gioco insegna ai ragazzi come effettuare una corretta raccolta differenziata. “E' semplice e divertente ma molto efficace perché non c'è modo migliore di educare i più piccoli che attraverso il gioco” ha spiegato il dirigente scolastico Michele Ruscello.

Il nuovo progetto di educazione ambientale è fortemente sostenuto dal comune di Benevento e l'Assessore all'Ambiente Alessandro Rosa ha voluto chiarire: “E' essenziale coinvolgere i più piccoli che sono il futuro e rappresentano la salvezza di questo pianeta. Dobbiamo continuare in questo impegno che comincia proprio nella giornata mondiale della terra”.

“I bambini, più degli adulti, hanno a cuore la salute del pianeta – ha aggiunto l'assessore all'istruzione Maria Carmela Serluca -e dunque doveroso sostenere la loro educazione anche attraverso il gioco e le nuove tecnologie”.

“I bambini sono veicolo di educazione ambientale – rincara la dose l'amministratore amministratore unico dell'Asia Donato Madaro – e dunque cominciamo da questa scuola per coinvolgere tanti altri istituti cittadini, ma non solo. Ci sarà una presentazione finale nella giornata mondiale dell'ambiente per chiarire tutto il sistema di educazione ambientale messo in campo”.

E poi spiega “siamo una città virtuosa con percentuali di differenziata notevoli, ci avviciniamo al 67% purtroppo le tariffe rimangono alte per la mancanza di una filiera impiantistica in generale in Campania, in particolare nella provincia di Benevento. Siamo infatti costretti, per quel che riguarda l'indifferenziata a conferire a Tufino”.