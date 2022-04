Caso San Pio: la campagna di critica arriva anche alle vele pubblicitarie Un manifesto con una ruspa che demolisce il San Pio e la didascalia "Malagesione=Malasanità"

Si estende anche alle vele pubblicitarie la campagna di critica all'attuale dirigenza del San Pio, avviata come noto dal consigliere regionale di Noi di Centro, Luigi Abbate, nei giorni scorsi.

Abbate, che aveva messo nel mirino il diggì Ferrante, era arrivato a lanciare una raccolta firme nei giorni scorsi tra i sindaci della provincia di Benevento.

Oggi invece in una stazione di servizio della città, a poche centinaia di metri dall'ospedale San Pio, è comparsa una vela pubblicitaria eloquente: una ruspa che abbatte l'ospedale e la didascalia “Malagestione = Malasanità”.

Sconosciuto l'autore, il manifesto è infatti anonimo, ma evidentemente c'è condivisione per la linea critica assunta dal consigliere regionale nei confronti della dirigenza del nosocomio cittadino.