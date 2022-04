Infiltrazioni alla scuola S. Filippo. Pasquariello: struttura messa in sicurezza Intervento programmato nei prossimi giorni. L'assessore ricorda impegno per gli edifici scolastici

“Allertati dalla referente scolastica, in un primo momento per le vie brevi e, successivamente, con nota scritta, tecnici del Settore Lavori Pubblici sono prontamente intervenuti presso la scuola San Filippo riscontrando che, a seguito di infiltrazioni di acqua piovana provenienti da una pluviale, si è verificato il rigonfiamento dell'intonaco della parete di un locale che prima era utilizzato come refettorio mentre oggi non è frequentato dai bambini”.

Così l'assessore ai lavori pubblici del comune di Benevento, Mario Pasquariello chiarisce: “I tecnici, in ogni caso, hanno messo in sicurezza la zona ed hanno programmato l'intervento di ripristino che sarà realizzato nei prossimi giorni; alcune finestre, non tutte ricadenti in aule scolastiche, sono state messe in sicurezza e non recano nessun pericolo. Per le stesse, parimenti, è in programma la necessaria manutenzione richiesta dalla vetustà dell'edificio; i tecnici hanno, altresì, verificato che alcuna lastra di marmo e/o pietra minaccia la sicurezza di alunni e/o del personale scolastico.

Ciò precisato, è doveroso rimarcare la sollecitudine con la quale i tecnici comunali attendono alla manutenzione degli edifici scolastici la gran parte dei quali, ahimè, oramai vetusti. In particolare, per quanto riguarda la scuola San Filippo, l'Amministrazione Mastella, dopo aver effettuato la verifica di vulnerabilità sismica ha approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione ed adeguamento sismico dell'edificio che è inserito nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Regione Campania ed è in attesa del relativo finanziamento.

Cionondimeno il Settore Lavori Pubblici continuerà a profondere il massimo delle energie per far sì che gli edifici scolastici comunali siano agibili e sicuri per chi li frequenta”.