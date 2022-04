Giornata mondiale della terra, Gesesa per la sostenibilità Doppia cerimonia nelle scuole con la piantumazione di alberi e temi ambientali

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, dedicata ai grandi temi che riguardano il futuro del pianeta, Gesesa torna a ribadire il suo impegno a favore dell’ambiente concludendo, con un doppio appuntamento di prestigio, la prima fase del progetto “Diamo Ossigeno al Futuro”, svolto in collaborazione con l’Assessorato alle Polite Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania- Settore Foreste di Benevento.

Il primo appuntamento ha visto la messa a dimora di piante autoctone a Torrecuso con gli alunni dell’I.C. Statale A. Fusco. All’evento sono intervenuti, il Sindaco di Torrecuso Angelino Iannella, la Consigliera alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali del Comune di Torrecuso Simona Sauchella, la maestra Lucia Viglione dell’I.C. A. Fusco e l’Amministratore Delegato di Gesesa Salvatore Rubbo.

“Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati alla riuscita della manifestazione -. Ha affermato il Sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella - È stata una grande opportunità data ai bambini che rappresentano il nostro futuro e così facendo vengono sensibilizzati al rispetto per l'ambiente”.

“Invito i bambini a prendersi cura degli alberi, come se fossero delle persone di famiglia” ha aggiunto la consigliera del Comune di Torrecuso, Simona Sauchella - in modo tale da farli crescere rigogliosi e sani, poiché sono il nostro ossigeno quotidiano”.

Poi è stata la volta di celebrare la giornata Mondiale della Terra a Benevento dove, grazie all’adesione del Comune al progetto, sono stati messi a dimora gli alberi, presso l’I.C. G.B. Lucarelli di Benevento – plesso di Piazzale Catullo.

Grande l’entusiasmo degli studenti sia per la piantumazione degli alberi ma anche per lo spettacolo dal titolo “Alice Oltre lo Spreco”. Una attività teatrale realizzata per Gesesa dalla compagnia di teatro educativo ambientale Red Rogers, firmato dal regista Pier Paolo Palma, con gli attori Georgia de Conno e Eugenio Delli Veneri.

Incentrato sui temi dell’Agenda 2030, lo spettacolo affronta in modo entusiasmate e coinvolgente dei temi come quelli legati alla sostenibilità.

A dare il benvenuto a tutti i presenti il Dirigente Scolastico dell’I.C. G.B. Lucarelli Silvia Vinciguerra che dopo i ringraziamenti ha chiarito: “La nostra area verde era priva di piante e da oggi invece bella e rigogliosa sarà oggetto di cura da parte dei nostri ragazzi. Come Istituto Comprensivo siamo sensibili e attivi sulle tematiche legate alla sostenibilità e siamo orgogliosi di prendere parte a queste importanti iniziative che servono a sensibilizzare ed educare i nostri studenti”.

“Oggi si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra, il cui tema del 2022 è "Invest In Our Planet - Investire nel nostro Pianeta" – ha invece affermato il Presidente di Gesesa, Domenico Russo-. “Ed è proprio questo messaggio che noi oggi vogliamo dimostrare di saper cogliere e di trasformare in attività concreta con il progetto “Diamo Ossigeno al Futuro”. Gesesa crede nella sostenibilità e si impegna quotidianamente per attuarla con azioni efficaci. L’agire sostenibile di Gesesa è principalmente quello di far arrivare nelle nostre case un’acqua sicura e di restituirla all’ambiente in modo altrettanto sicuro. Ringrazio, naturalmente, l’Assessorato alle Politiche Agricole, Alimenti e Forestali della Regione Campania - Settore di Benevento - che da subito ha creduto nel nostro progetto “Diamo Ossigeno al Futuro” e lo ha portato avanti con noi con grande dedizione e passione. Concludo con un sentito ringraziamento rivolto ai Dirigenti scolastici, ai Docenti e agli straordinari alunni che hanno mostrato e mostrano sempre tanta partecipazione ed entusiasmo per questo progetto e per le tematiche della sostenibilità”.

“E’ importante far capire ai nostri giovani, l’importanza di avere cura degli alberi – ha poi proseguito l’Assessore all’Ambiente Alessandro Rosa – poiché essi ci aiutano a combattere l’inquinamento. Dobbiamo difenderli e curarli poiché dobbiamo far trovare alle generazioni future un mondo migliore”.

“Ringrazio i dirigenti scolastici e le insegnanti poiché grazie al loro lavoro sensibilizzano le nuove generazioni a diventare dei cittadini consapevoli – ha spiegato ancora l’assessore all’Istruzione Maria Carmela Serluca - poiché solo rispettando l’ambiente potremo avere un pianeta più sano e pulito. Invito i giovani studenti a fare bene la raccolta differenziata e a farla fare anche ai loro genitori”.

Conclusioni affidate all’Amministratore Delegato di Gesesa Salvatore Rubbo: “La giornata della Terra del 2022 per noi di Gesesa è il giorno dei bilanci e dei ringraziamenti. Un bilancio decisamente positivo, il progetto “Diamo Ossigeno al Futuro” ha riscosso grande successo tra le Amministrazioni Comunali ma soprattutto tra i ragazzi delle scuole che, sapientemente guidati dai loro docenti, ci hanno mostrato la loro passione e il loro entusiasmo. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo “messo in campo” come Gesesa. Ringrazio tutto il personale della Regione Campania, Settore Foreste della Provincia di Benevento, con cui abbiamo condiviso questa straordinaria esperienza, ringrazio i colleghi di Gesesa che hanno reso possibile tutto questo e do appuntamento alle prossime iniziative di Sostenibilità di Gesesa”.