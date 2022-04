Cittadini in campo contro il degrado e le erbacce a Benevento L'iniziativa del Comitato di quartiere Santa Clementina che lancia un appello a vandali e incivili

Partite oggi a Benevento le giornate ecologiche a cura del Comitato di Quartiere Santa Clementina che annualmente organizza una serie di eventi, coinvolgendo tutti i cittadi, per ripulire tutta la zona che da Port'Arsa arriva al Ponte Leproso e Santa Clementina. Oggi e domani i primi due appuntamenti per ridonare decora all'era di interesse storico e culturale dell acittà di Benevento. Appuntamenti organizzati in collaborazione con l'Asia, che ritirerà i sacchetti con gli sfalci e con il Comune di Benevento e in particolare all'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa “che ci ha fornito utili strumenti per lo scopo. Per noi – ha rimarcato Mario Orrei, componente del Comitato – è diventato ormai un appuntamento fisso e inderogabile che portiamo a compimento grazie a tutti i volontari che si prodigano e sottraggano tempo ai loro impegni per il bene della città”. Dal comitato poi un appello affinchè non si registrino più episodi di vandalismo nel vicino rione Triggio e non solo: “Rispettiamo la nostra città conosciuta ovunque in Italia per essere un piccolo gioiello. Non deturpiamo le bellezze, le strade e le piazze di Benevento”.

Ed ancora, Orrei, ex amministratore di Benevento, si sofferma anche sul problema dei manifesti abusivi affissi ovunque e senza che dopo qualcuno pulisca le cartacce: “cumuli di fogli che si staccano all'improvvisano e restano sui marciapiedi per settimane e settimane. Serve una regolamentazione più severa per impedire questo scempio”.