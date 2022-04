Mastella: prigioniero del covid, in ospedale ho fatto monoclonali Il sindaco: se il virus non arretra che sarà ad ottobre?

Clemente Mastella torna a parlare dell'infezione da covid19 contratta da pochi giorni attraverso il suo profilo facebook. Il sindaco di Benevento ha scritto: "E stamani ho fatto il percorso che fanno tutti quelli che come me vanno in ospedale, prigionieri di questo covid che continua la sua diffusione. Ho fatto il monoclonale. Per il resto rispondo alle telefonate ed ai messaggi. Rompo la noia ed ho iniziato a leggere i libri del premio Strega per dare il mio voto come giurato". E poi si chiede: "Ma se in primavera il virus non arretra che sarà ad ottobre. Mi auguro che i nuovi vaccini facciano la loro entrata in campo da vincitori. A questo aggiungo il grazie per quanti si stanno occupando amorevolmente della nostra salute; con un grazie anche ai consiglieri di maggioranza e opposizione".