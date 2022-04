Parte il plogging Benevento, una passeggiata che fa bene anche all'ambiente L'iniziativa promossa da numerose associazioni ambientaliste

Godere di una passeggiata all'aria aperta e dare una mano all'ambiente raccogliendo i rifiuti che si trovano lungo il percorso. E' l'intento dell'iniziativa promossa da diverse associazioni ambientaliste di Benevento. Volontari in campo da ponte Pagliuca a Ponte Tibaldi con il plogging, sport supertrendy che migliora la città e deriva dall’unione dei termini “running” e “plocka upp”, espressione svedese che significa “raccogliere”. Il plogging è un esercizio ecologico che spinge le persone a raccogliere la spazzatura mentre fanno jogging o mentre camminano a passo svelto.

L'iniziativa vede la collaborazione di Rotary Club Benevento, RCC Benevento, WWF Sannio, Lipu, Plastic Free, Io per Benevento, CAI per il progetto Adotta un fiume che il referente Paolo Palummo spiega “punta a sensibilizzare il più possibile i cittadini alla cultura ecologica e a creare un circuito intorno ai fiumi cittadini”.

E purtroppo c'è ancora tanto da fare per i fiumi.

“Dai sacchetti agli ingombranti c'è davvero di tutto” spiegano i volontari e Mauro Cespa, referente progetto Plastic Free, punta i riflettori sui danni delle microplastiche.

L'intesa con Comune e Asia potrebbe essere concentrata sulla dotazione lungo questi percorsi di cartellonistica informativa/divulgativa, cestini portarifiuti differenziati e distributori di sacchetti in maniera da sensibilizzare gli utenti quotidiani ad unire sport e ambiente.