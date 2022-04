Dati invariati al San Pio, una dimissione e un ricovero nei reparti covid Sono 44 i pazienti in degenza nell'area dedicata alla cura dei pazienti positivi al virus

Una dimissione e un nuovo ricovero nelle ultime ventiquattro ore nei reparti covid del San Pio di Benevento, dove fortunatamente si registra una tregua sul fronte dei decessi (anche oggi non vengono segnalate vittime nel bollettino dell'ospedale). E resta invariato il dato complessivo dei posti letto occupati nell'area del nosocomio di via Pacevecchia, al padiglione Santa Teresa (nella foto), da oltre due anni ormai dedicata alla cura dei pazienti risultati positivi al virus.

Anche oggi pertanto sono 44 i pazienti in degenza, restano vuote la terapia intensiva covid e la terapia intensiva neonatale covid dedicata. Mentre sono 14 (come ieri) i ricoveri nel reparto di malattie infettive, 18 a malattie infettive e 12 a medicina interna. Nessun paziente al momento in medicina d'urgenza – sub intensiva covid e nell'area isolamento nei pressi del pronto soccorso.

Diventano 1755 i pazienti accertati positivi trattati da febbraio presso l'area covid dedicata, di cui 1285 residenti nella provincia di Benevento.