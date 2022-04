Donazione organi, Mastella rilancia la scelta al rinnovo della carta d'identità Oggi la giornata per la donazione di organi e tessuti

“La possibilità di scelta è quello che rende la città uno spazio di opportunità per i suoi cittadini. Le scelte che riflettono il senso civico a volte sono scelte naturali e comportano azioni semplici, come quella di dire il proprio “Sì” alla donazione di organi e tessuti al rinnovo della carta di identità”.

Con questo messaggio e sotto gli hastag #Benevento è #citta`delSi` #sceglididonare #unSìinComune il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, attraverso i social rilancia la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, che si celebra oggi.

Al centro il tema della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio/rinnovo della carta d’identità in Comune.

In sede di rinnovo e di rilascio della Carta d’Identità Elettronica, al cittadino verrà chiesto di manifestare il proprio consenso o meno alla donazione di organi, tessuti e cellule. Questa modalità rappresenta oggi il principale canale con cui i cittadini esprimono il loro volere sulla donazione post-mortem.

Dopo l’emissione della CIE, se il cittadino decide di cancellare la dichiarazione di volontà potrà esercitare il diritto in materia di protezione dei dati personali e l’operatore del Comune potrà supportarlo seguendo la procedura indicata.