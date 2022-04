Aree interne e mobilità, il forum 2022 ospita i ministri Giovannini e Carfagna Fino all'8maggio saranno possibili le iscrizioni per il 3° forum aree interne

Fino all’8 maggio, sul sito www.faare.org sono aperte le iscrizioni al terzo Forum delle aree interne sul tema “Mobilità veloce e suolo lento. Un ponte per le aree interne”, che si terrà al centro “La Pace” di Benevento dal 26 al 28 maggio prossimi e vedrà, tra gli altri, la partecipazione dei ministri Enrico Giovannini (infrastrutture e mobilità sostenibile) e Mara Carfagna (Sud e coesione territoriale).

Il Forum, che ha preso il via con la sua prima edizione nel 2019, sotto la spinta propulsiva del documento dei vescovi “Mezzanotte del mezzogiorno”, è rivolto ad amministratori, operatori socio-politici, tecnici e imprenditori dei territori più fragili, storicamente svantaggiati sul piano sociale ed economico ma ricchi di potenzialità. Nell’edizione 2022 saranno centrali l’attenzione alle problematiche dello sviluppo connesse alla svolta del PNRR nazionale e soprattutto il coinvolgimento concreto nelle modalità progettuali. Sarà un Forum caratterizzato da una consapevole sfida, quella delle competenze, le sole capaci di evitare che una generosa visione di sviluppo e di cambiamento possa infrangersi contro gli scogli della superficialità, della pigrizia e della scarsa formazione tecnica e politica.

Ed ecco il programma: Giovedì 26 maggio: 16.00: Territori emarginati e fertilità delle differenze Sabrina Lucatelli, coordinatrice di “Riabitare l’Italia” e partner di progetto del Forum Disuguaglianze e Diversità; 17.00: Dibattito; 18.00: Presentazione villaggi tematici Ermete Realacci, presidente Symbola; Fabrizio Antolini, presidente Sistur; Francesco Monaco, Capo Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi politiche europee – IFEL; Annalisa Mandorino, segretaria Ciittadinanza attiva.

Venerdì 27 maggio: 9.30: Introduzione lavori; 10.00: PNRR, riduttore di distanze Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile; 11.15: Coffee break; 11.30: Aree interne, investimento per la crescita del PaeseMara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale; 15.00: Progetto e competenza, motori per una velocità sostenibile Linee operative per attraversare responsabilmente la nuova fase sociale; Villaggi tematici: Qualità, innovazione e transizione culturale; Borghi, aree interne e restanza dei giovani: attrattività possibili; Transizione e nuovi strumenti di coesione; Diritti, solidarietà e formazione alla partecipazione civile.

Sabato 28 maggio: 9.00: Villaggi tematici, relazioni conclusive; 11.00: Sviluppo e riequilibrio territoriale, buone prassi e progetti innovativi

Maurizio Bianchi: “Power engineering” (Tecnologia e gestione dell’energia) Antonio Stasi: “Vazapp” (Scenari in agricoltura) Alfonso Santoriello: “Ancient Appia Landscapes” (Transizione archeologica) 12.00: Conclusioni.