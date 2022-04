Circolo Giannoniano, Loscalzo parla di democrazia Venerdì 29 aprile alle ore 15:00 si terrà il sesto e ultimo incontro

Venerdì 29 aprile alle ore 15:00 si terrà il sesto e ultimo incontro del "Circolo giannoniano", laboratorio di formazione sulla didattica delle discipline classiche organizzato dal Liceo Classico "Pietro Giannone" di

Benevento, tenuto da docenti universitari, liceali ed esperti.



Per l'occasione, sarà il professore Donato Loscalzo, professore associato di Lingua e letteratura greca presso l'Università degli studi di Perugia, a tenere una conferenza intitolata “Democrazia. La nascita, il consolidamento, i consensi". Nel suo intervento, il docente lucano traccerà, attraverso l'analisi di una serie di fonti letterarie della

Grecia arcaica e classica, e cioè Omero, Esiodo, Archiloco, Saffo, Senofane, Teognide, Pindaro, Simonide, Eschilo, Euripide, una serie di complesse linee che individuano il contesto culturale dal quale prenderà forma l'esperienza democratica della polis ateniese. Per l'occasione, verrà presentato in anteprima assoluta l'omonimo libro curato dal prof. Loscalzo e pubblicato per i tipi della Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori poche settimane fa.

L'incontro si terrà in remoto e sarà accessibile ai docenti registrati precedentemente sulla piattaforma ministeriale SOFIA o che vorranno iscriversi per l'occasione al singolo laboratorio via email, inviando una comunicazione alla casella di posta: circologiannoniano@classicogiannonebn.com