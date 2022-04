Processi contro vecchi. Il caso degli ultimi sopravvissuti nazisti in Germania Appuntamento domani alle 16.30, interviene Rainer Maria Kiesow

Per la prima volta a Benevento, Rainer Maria Kiesow, directeur d’études de l’EHESS e direttore del Centre Georg Simmel, terrà il 27 aprile, alle ore 16.30, nell’Aula del Consiglio del Dipartimento DEMM (Primo piano), Piazza Arechi II una conferenza dal titolo “Processi contro vecchi. Il caso degli ultimi sopravvissuti nazisti in Germania”.

Il relatore affronterà i problemi giuridici ed etici inerenti ai processi contro gli anziani nazisti che si stanno celebrando in Germania. Gli imputati hanno quasi cento anni di età ed erano adolescenti ai tempi dell’Olocausto. Eppure hanno preso parte con mansioni diverse allo sterminio. Cosa significa il fattore ‘tempo’ nel diritto? Quando il tempo arriva alla fine? Quali sono i problemi che nsacono quando una persona ormai molto anziana, poco prima della sua morte è chiamata a rispondere delle sue azioni di gioventù, per crimini contro l’umanità?

Sono previsti i saluti del rettore Gerardo Canfora, del direttore del Dipartimento DEMM, Massimo Squillante, il presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza Annamaria Nifo, il coordinatore del Dottorato “Persona, Mercato, Istituzioni” Antonella Tartaglia Polcini. Modera Aglaia McClintock, docente di diritto romano e garante degli studenti e delle studentesse dell’Ateneo.