Dispersione scolastica, il piano del comune: fare rete con le associazioni L'assessore all'Istruzione, Serluca: l'obiettivo è garantire a tutti le stesse opportunità

Il sindaco Clemente Mastella in occasione del progetto 'Una vita da social' della Polizia di stato, che la scorsa settimana ha fatto tappa a Benevento, aveva annunciato l'impegno del comune per affrontare il problema della dispersione scolastica. Ed oggi Maria Carmela Serluca, assessore all'Istruzione della Giunta Mastella assicura: “Ci stiamo già lavorando”.

Si punta a fare rete con le realtà del territorio per affrontare un tema che a “Benevento come in altre città medie non è a livelli elevatissimi, ma è necessario comunque che le istituzioni pongano in campo azioni concrete e progetti per fronteggiare questo fenomeno”.

Un impegno “per prevenire la dispersione”, per il quale la delegata al settore assicura “una forte sinergia degli attori coinvolti: le istituzioni scolastiche, con dirigenti e corpo docente che fanno già un ottimo lavoro, il Comune e gli Enti del terzo settore in quanto grazie a loro riusciremo a mappare le difficoltà. In questo modo – spiega Serluca - potremmo proporre azioni concrete per eliminare innanzitutto le disuguaglianze, per dare a tutti la stessa opportunità di formazione, perché siamo convinti che con la formazione dei giovani avremo sicuramente una società migliore”.

Come detto al momento stiamo valutando “i progetti che alcune associazioni hanno portato alla nostra attenzione, così come sto incontrando professionisti esperti in questo settore che ci daranno un supporto per determinare azioni da porre in campo”. Piano che l'assessore assicura “stiamo già elaborando, spero a breve di proporre delibera in giunta. Iniziative che porteremo avanti di concerto con l'assessore ai servizi sociali, Carmen Coppola, settore che già si occupa di questo problema”.

