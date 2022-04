Sant'Agata: dal 2 maggio ambulatorio Asl trasferito in Casa di Comunità Volpe: "Case Comunità punto di riferimento continuativo per la popolazione"

Il 2 maggio il poliambulatorio Asl sito a Sant’Agata dei Goti, da via Starza sarà trasferito presso la Casa di Comunità, ubicata all’interno dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. La nuova struttura territoriale dell’Asl, in cui è già operativo il Presidio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), è frutto delle scelte programmatiche dell’Azienda Sanitaria sannita e delle definizioni regionali in merito alla riconversione dell’Ospedale di Sant’Agata. “Si tratta di strutture sanitarie - dichiara il DG dell’Asl, Gennaro Volpe - in cui sono presenti equipe di medici specialisti, infermieri e altri professionisti della salute che operano in raccordo con i medici di medicina generale. Le Case di Comunità costituiscono il punto di riferimento continuativo per la popolazione, dove è possibile ricevere prestazioni di cure primarie e di continuità assistenziale. Sono presenti, infatti, un’area prelievi e vaccinazioni, ambulatori specialistici, oltre a percorsi di accoglienza per l’adesione ai programmi di prevenzione e di promozione della salute. Si tratta - conclude Volpe- dell’evoluzione dell’assistenza territoriale che offre interventi multidisciplinari all’assistito in un luogo di prossimità evitando, contestualmente, accessi impropri negli ospedali.”

Dal giorno 27 aprile, dunque, per consentire il trasferimento degli ambulatori, la struttura di via Starza resterà chiusa al pubblico e dal 2 maggio sarà operativo il nuovo poliambulatorio nella Casa di Comunità a Sant’Agata dei Goti.