Al San Pio calano i ricoveri nei reparti covid, ora sono 44 Nelle ultime ventiquattro ore dimessi altri quattro pazienti, tutti sanniti

Con quattro dimissioni effettuate nelle ultime ventiquattro ore torna a calare il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio. Si tratta di tutti pazienti sanniti che sono potuti tornare a casa. E passa da 48 a 44 il dato complessivo dei posti letto occupati nell'area dell'ospedale dedicata ormai da due anni all'emergenza covid. Sono 33 i sanniti, 11 i pazienti proveniente da fuori provincia. Una culla occupata nella terapia intensiva neonatale, 13 i degenti in pneumologia sub-intensiva, 19 a malattie infettive, 11 a medicina interna. Nel consueto bollettino dell'azienda ospedaliera viene inoltre precisato che un paziente “segnalato ieri in area isolamento covid al pronto soccorso, non è stato ricoverato, ma inviato in isolamento fiduciario presso la propria abitazione”.