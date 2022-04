Educazione ambientale, Asia sigla protocollo con l'istituto 'Lucarelli' E' finalizzato alla realizzazione del Piano di educazione 'Ambien(TiAmo)ci'

L'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, e il dirigente scolastico dell'istituto d'istruzione superiore 'Itis G.B. Bosco Lucarelli' di Benevento, Maria Gabriella Fedele, hanno siglato questa mattina un protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione del Piano di educazione 'Ambien(TiAmo)ci'. Si tratta di "una serie di lezioni e di visite guidate negli impianti aziendali finalizzati a stimolare negli studenti la sensibilità verso le tematiche ambientali e la raccolta differenziata", spiegano i promotori dell'iniziativa.

"Il progetto di educazione ambientale proposto all'istituto industriale - ha spiegato Madaro - ha lo scopo di condurre gli alunni attraverso un percorso che consentirà loro di acquisire piena consapevolezza del ruolo attivo che hanno verso l’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio di Benevento e delle problematiche ad esso connesse. In tal modo incrementeranno le proprie conoscenze, abilità, competenze e divenendo più responsabili nei confronti del Pianeta. Per questa ragione abbiamo pensato di unire la teoria alla pratica: illustreremo ai ragazzi le nozioni tecniche relative ai rifiuti e li guideremo nelle nostre sedi operative affinché tocchino con mano quanto spiegato. Mi preme ringraziare il dirigente scolastico, dottoressa Fedele, e tutto il corpo docente per la disponibilità e la sensibilità che hanno mostrato accogliendo la nostra proposta".

Il Piano di educazione ambientale è stato avviato questa mattina con una lezione divisa in quattro interventi affidati all'amministratore unico, Donato Madaro; al responsabile dell'Area Tecnica, Fernando Capone; al capo settore tecnico, Gino Mazza; e al responsabile Dati raccolte differenziate e utenze, Pasquale Melisi.