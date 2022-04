Trofeo "Città di San Giorgio del Sannio", presente la "Sannio Runners" FOTO - Il gruppo capeggiato da Giovanni De Luca al memorial “Anna Guarente ed Antonio Mogavero”

Si è svolta domenica la 9° edizione Trofeo Città di San Giorgio del Sannio – memorial “Anna Guarente ed Antonio Mogavero”. La gara podistica da Viale Spinelli ha raggiunto Calvi dopo un percorso di 9 chilometri. Tanti i partecipanti arrivati anche dal Molise e dalle province di Avellino e Salerno. Per Benevento presente la Sannio Runners i cui atleti si sono messi in evidenza con ottime prestazioni a partire dai veterani: Daniela Napolitano, Luigi Mancini, Massimiliano Longo, Nicola Intorcia, Walter Palmato e Giovanni De Luca. Sannio Runners al Trofeo di Città di San Giorgio del Sannio presente anche con nuovi atleti: “Roberto Borea, Giannicola Orlando e Lorenzo Catillo”. “Dico un grazie agli organizzatori per la perfetta riuscita della manifestazione, curata nei particolari. Ancora grazie al nuovo sponsor che oggi ha permesso di indossare il nuovo look di gara” ha commentato il presidente della Sannio Runners, Giovanni De Luca.