Parco giochi devastato dai vandali: "Vergognatevi" Tagliata un'altalena, panchine scagliate l'una contro l'altra: "Chi ha visto denunci"

Atto di vandalismo nel parco giochi nei pressi del Teatro Romano, in pieno centro storico della città. Ignoti hanno tagliato le corde dell'altalena per bambini, di fatto distruggendola, e sfogando la propria stupidità anche sulle panchine lì presenti, lanciandole una contro l'altra.

Indignazione da parte dell'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa, che annuncia anche l'installazione di una telecamera per la videosorveglianza in zona per evitare che episodi di vandalismo si verifichino ancora in aree destinate al gioco dei bambi e al relax : “A quegli IMBECILLI che nel parco giochi al teatro romano , hanno distrutto l’ altalena per bambini tagliandone le corde e capovolgendo le panchine, dico solo VERGOGNATEVI !!!! In accordo con il sindaco Clemente Mastella e il comandante Fioravante Bosco metteremo una telecamera di sorveglianza ".



E poi l'invito dell'assessore all'Ambiente a chi assiste a episodi del genere, a denunciare senza esitazione i responsabili: "Chiunque avesse visto qualcosa vada a denunciare”.