Puzio: "Città lasciata all'incuria: sempre uguale" Il segretario provinciale di Centro Democratico: "Via Ponticelli piena di sterpaglie"

“A pochi mesi da un’agguerritissima campagna elettorale per le elezioni comunali che ha visto riconfermare il mandato del sindaco Clemente Mastella, si assiste sempre allo stesso scenario - così in una nota stampa Antonio Puzio, segretario provinciale a Benevento di Centro Democratico. La nostra città continua ad essere lasciata all’incuria totale, peraltro in zone centralissime.

In una passeggiata domenicale mi sono imbattuto in un insieme di rovi e sterpaglie senza precedenti in via Ponticelli (direzione cimitero comunale). Dove sono tutte le promesse sentite durante la campagna elettorale?

Dov’è il nuovo volto della città decantato ai cittadini sanniti in cambio del voto?

Gli attori cambiano, il film è sempre lo stesso. Il film è quello di una città devastata, non curata, maltenuta, da cui tutti scappano e in cui nessuno resta. La città che tutti, con le solite chiacchiere, hanno promesso di migliorare, sembra piuttosto peggiorare ogni giorno. Chiedo un intervento di pulizia, possibilmente effettuata periodicamente, all'attuale amministrazione, per poter vedere con i miei occhi l'amore per la mia e la nostra Benevento professato durante i comizi elettorali.”