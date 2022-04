Buone notizie dal San Pio di Benevento, 5 pazienti dimessi dai reparti covid Ora sono 40 i posti letto occupati nell’area dedicata all’emergenza coronavirus

Un solo ingresso e ben cinque dimissioni, si svuotano diversi reparti tra cui la terapia intensiva neonatale e torna a calare il dato dei pazienti positivi in degenza al San Pio. Buona notizie nel bollettino dell’azienda ospedaliera di via Pacevecchia dove passa da 44 a 40 il numero dei posti letto occupati, di cui 13 in pneumologia sub-intensiva, 20 nel reparto di malattie infettive e 7 a medicina interna.

Si tratta di 30 sanniti e dieci pazienti provenienti da fuori provincia ma ricoverati a Benevento.

Sono potuti tornare a casa invece quattro cittadini residenti nel Sannio ed uno residente in altra provincia.