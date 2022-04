Fra Lorenzo Gamos nuovo superiore dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento eletto il nuovo governo della Provincia Religiosa e rinnovate le cariche degli Ospedali

La Famiglia Ospedaliera dei Fatebenefratelli della Provincia Religiosa di San Pietro ha presentato il nuovo Superiore dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento: Fra Lorenzo Gamos, anche primo consigliere della Provincia Romana.

Il neo Padre Provinciale fra Luigi Gagliardotto ha dato seguito a quanto stabilito nel corso del 144.mo Capitolo Provinciale, durante il quale è stato eletto il nuovo governo della Provincia Religiosa e rinnovate le cariche degli Ospedali. Fra Luigi ha ufficializzato la nomina di Fra Lorenzo Gamos tra gli applausi di benvenuto dei collaboratori dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù. Fra Lorenzo è reduce da una importante esperienza di ben quattro anni come Superiore dell'Ospedale San Pietro dei FBF a Roma e prima ancora è stato Direttore della Casa dei FBF a Manila (Filippine).

Nel suo primo discorso fra Lorenzo Gamos ha voluto ringraziare il Padre Provinciale fra Luigi Gagliardotto ed i confratelli, ribadendo che la sua azione a Benevento si ispirerà ai valori dell’Ordine dei Fatebenefratelli: Ospitalità, Qualità, Rispetto, Responsabilità e Spiritualità. Durante la presentazione ufficiale sono poi intervenuti il dott. Giovanni Carozza, Direttore Amministrativo, il dott. Giovanni Guglielmucci Direttore Sanitario dell’Ospedale dei FBF di Benevento, ed i medici Bruno Villari(Responsabile U.O.C. di Cardiologia e Direttore del Dipartimento di Medicina) ed Antonia Galluccio (Responsabile Ambulatorio di Dermatologia).

Fra Gianmarco Languez, visibilmente emozionato, dopo aver proiettato un video che ha riassunto i momenti più importanti dei suoi quattro anni trascorsi a Benevento, ha ricevuto dalla Comunità Ospedaliera i ringraziamenti per l’attività svolta a favore degli ammalati. Fra Gianmarco è ora atteso da una nuova esperienza come Superiore al “Buccheri La Ferla di Palermo”. Al termine della cerimonia al neo Priore di Benevento fra Lorenzo Gamos sono stati formulati i migliori auguri per la sua nuova attività di Superiore dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù ed il benvenuto nel capoluogo sannita, che da oggi sarà la sua nuova città.